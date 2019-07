Tourpassage betekent ook: omgeleide busdiensten en afgesloten A12 DBS

03 juli 2019

13u49 0 Grimbergen De passage van de Tour de France in Brussel komend weekend heeft een impact op de bussen van De Lijn vanuit en naar Grimbergen en ook op de mobiliteit, met name op de A12.

Heel wat bussen van De Lijn in de ruime omgeving van Brussel rijden op zaterdag 6 en zondag 7 juli volgens een aangepaste dienstregeling. Sommige lijnen worden beperkt, omgeleid of tijdelijk afgeschaft vanwege wegafsluitingen. De lijnen 230, 231 en 232 rijden in Laken al om vanaf donderdag 4 juli.

Het evenement heeft ook zijn weerslag op het verkeer op de A12. Op zaterdag 6 juli, tussen 12 en 19 uur, is de op- en afrit [2] Strombeek-Bever A12 richting Brussel afgesloten. Op zondag 7 juli, tussen 6 en 19 uur zijn alle lussen richting Brussel afgesloten op het knooppunt Strombeek (A12 Antwerpen-Brussel).

Meer info op https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/22834_tour_de_france_2019 en http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/nieuws