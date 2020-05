Tot 5 jaar cel gevorderd voor ‘Kluizenkrakers’ Wouter Hertogs

29 mei 2020

16u35 0 Grimbergen Dertien personen die verantwoordelijk worden gehouden voor een vijftigtal kluizenkraken over heel het land riskeren tot 5 jaar cel. De bende richtte bij haar inbraken heel wat schade aan. Ze maakte vaak een gat in de muur of het dak van handelszaken en fastfoodrestaurants, waarna ze de brandkast forceerde.

Sinds begin 2019 zou de bende zowat vijftig inbraken hebben gepleegd in handelszaken en fastfoodrestaurants zoals McDonald’s. De verdachten maakten met zware middelen een gat in het dak of de muur, waardoor ze rechtstreeks in het bureau terechtkwamen waar de brandkast stond.

In totaal wordt de bende verantwoordelijk geacht voor 57 feiten. Ze sloegen onder meer toe in McDonald’s-filialen in Overijse, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek, maar ook in een Carrefour en een ICI Paris XL in Vilvoorde. De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde kon de bende in juni 2019 oprollen en acht verdachten van Kosovaarse afkomst oppakken in Grimbergen, Evere, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node. Uiteindelijk werden dertien verdachten geïdentificeerd.

Het parket van Halle-Vilvoorde vorderde 5 jaar cel tegen de hoofdverdachte, die betrokken zou zijn geweest bij 28 van de 57 feiten waarvoor de bende zich vandaag moest verantwoorden. De substituut-procureur eiste voor de twaalf overige verdachten straffen tussen 20 maanden en 4 jaar cel. Hoewel het merendeel van de beklaagden in de loop van het onderzoek de feiten grotendeels betwistte, bekenden de meesten vandaag op zitting hun betrokkenheid bij de kluizenkraken. “Het parket heeft correcte straffen gevorderd tegen de meeste beklaagden”, aldus Jocelyn De Roeck, die een van hen vertegenwoordigde. “De verdediging heeft de rechtbank voornamelijk gevraagd om geen straffen uit te spreken van meer dan drie jaar cel.”

Volgende week gaat het proces verder met de pleidooien van de laatste twee verdachten, daarna wordt de zaak in beraad genomen. Het vonnis zal vermoedelijk eind juni worden uitgesproken.