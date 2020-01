Tienermeisje (13) slachtoffer van ongeval met vluchtmisdrijf op Beigemsesteenweg SHVM

22 januari 2020

16u53 3 Grimbergen Een 13-jarig meisje uit Grimbergen is woensdag het slachtoffer geworden van een ongeval met vluchtmisdrijf toen ze met haar fiets van school naar huis reed op de Beigemsesteenweg. Het slachtoffer kwam er met de schrik van af.

Roos reed met haar fiets rond 13 uur op de Beigemsesteenweg nadat ze de plaatselijke broodjeszaak had bezocht. Omdat het meisje op het fietspad moest uitwijken voor werken, zag ze zich genoodzaakt om even de straat op te rijden. Op het moment dat het slachtoffer zich terug op het fietspad begaf, raakte een grijze wagen haar achterwiel. Bijgevolg kwam het meisje ten val.

Ook ooggetuige stopt niet

Een ooggetuige zag het ongeval gebeuren en toeterde, maar de bestuurder die het slachtoffer aanreed, zette zijn rit verder. Ook de ooggetuige besliste om niet te stoppen. Het meisje belde vervolgens haar moeder, die op haar beurt de buren belde om haar dochter op te pikken. “Gelukkig is ze niet zwaargewond”, vertelt haar mama. “Momenteel heeft ze enkel pijn aan haar knieën en zegt ze dat ze nooit meer met de fiets wilt rijden.” Volgens het meisje was de bestuurder aan het sms’en toen hij haar aanreed. “Hij was nogal aan het zigzaggen”, vertelt ze.