Ten laatste zondag zijn alle maskers bedeeld in Grimbergen Margo Koekoekx

28 mei 2020

09u47 0 Grimbergen De laatste levering door intercommunale Haviland is in enveloppes gestopt. “Dat wil zeggen dat we aan de laatste bedeling kunnen starten”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld).

De pakketjes liggen klaar om te verdelen. Enkel Grimbergen en Strombeek-Bever zullen tussen donderdag en zondag een enveloppe in de bus vinden. Daarin zitten telkens een herbruikbaar masker en twee filters per inwoner die ouder is dan twaalf jaar. Humbeek en Beigem ontvingen de mondmasker al eerder bij de eerste levering van Haviland.