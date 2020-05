Ten laatste volgende week zondag zijn alle mondmaskers bedeeld in Grimbergen Margo Koekoekx

28 mei 2020

09u47 2 Grimbergen De levering van de herbruikbare mondmaskers door intercommunale Haviland ligt klaar. De laatste 30.000 filters moeten echter nog ontvangen worden via de federale overheid. Die laatste laat op zich wachten.

Enkel Grimbergen en Strombeek-Bever zullen tussen donderdag en volgende week zondag een enveloppe in de bus vinden. Daarin zitten telkens een herbruikbaar masker en twee filters per inwoner die ouder is dan twaalf jaar. Humbeek en Beigem ontvingen de mondmasker al eerder bij de eerdere leveringen van Haviland en de federale Overheid.