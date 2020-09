Te veel ouders aan de schoolpoort in Strombeek-Bever: politie herinnert aan afstandsregel SRB

01 september 2020

18u20 0 Grimbergen De lokale politie roept ouders op om niet te treuzelen bij het afzetten van de kinderen. Dat ging aan twee Strombeekse schoolpoorten mis. Te veel ouders troepten samen om afscheid te nemen.

De eerste schooldag leidde tot grote drukte aan de poorten van de Sint-Jozefschool en 't Villegastje in Strombeek-Bever. “We waren getuige van samenscholingen van afscheidnemende ouders, die nog een allerlaatste glimp van zoon- of dochterlief wilden zien of filmen", meldt de lokale politie. “Zo konden andere kinderen de school met moeite betreden.”

De politie herinnert eraan dat ouders niet mogen parkeren in ‘Kiss and Ride’-zones en dringt aan op respect voor de coronamaatregelen.