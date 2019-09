Tandem Lauwers-Bourgeois neemt leiding bij Vernieuwing over DBS

Gemeenteraadslid Chantal Lauwers is op de algemene vergadering van Vernieuwing verkozen tot nieuwe voorzitter, en dat in opvolging van Karlijne Van Bree. Nicolas Bourgeois werd verkozen tot ondervoorzitter. Zij zullen de grootste partij van Grimbergen vanaf 1 september leiden als een stevige tandem.

Chantal Lauwers is 51 jaar jong en is afkomstig uit Hombeek bij Mechelen. Sinds haar huwelijk met woont zij in de Populierendallaan. Zij is de trotse mama van een zoon van 15 en een dochter van 12 en werkt in een Brussels advocatenkantoor. Vorig jaar nam zij voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij werd daarbij meteen verkozen tot gemeenteraadslid.

Nicolas Bourgeois (28) werd actief bij Vernieuwing in 2012 en werd zes jaar geleden secretaris van de lokale partij. Die functie zal hij nu combineren met het ondervoorzitterschap. Hij werkt als lijnpiloot en was tot voor kort actief als jeugdtrainer bij een Grimbergse voetbalvereniging. Bourgeois woont sinds zijn geboorte in Beigem en nam vorig jaar voor de tweede maal deel aan de verkiezingen. Gelet op de vereisten van zijn job als piloot, koos hij bewust voor een onverkiesbare plaats.