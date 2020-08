Taalspeelweek zit erop en babbelbad krijgt een broertje: “Dit is nog maar het begin” Margo Koekoekx

28 augustus 2020

10u38 0 Grimbergen Vrijdagmiddag sluiten een zestigtal kindjes hun Taalspeelweek af. Op spelende wijze maken de vrijwilligers met dit taalbad de overstap voor anderstaligen naar de school weer wat kleiner. Vijftien vrijwilligers zetten hun schouders onder het project en ontvingen de kinderen tussen 5 en 11 jaar.

“Doordat de taalachterstand afgelopen maanden sterker werd en we 1 september alweer in het vizier hebben, was een taalbad een ideale aanloop naar het nieuwe schooljaar”, vertelt Schepen Bart Laeremans (Vernieuwing). “De regering riep op tot het organiseren van zomerscholen en taalstimulering. De gemeente koos voor het laatste.” Vrijdagmiddag krijgen ze een certificaat ter afronding van de taalspeelweek.

Taal centraal

Al enkele jaren wordt in Ter Borre in Strombeek-Bever, onder de vleugels van het Huis van het Kind, op een speelse wijze aan taalonderricht gedaan voor kinderen die thuis geen Nederlands spreken en moeite hebben met onze taal. Voor de kinderen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar is er ‘Babbelbad’, waar vrijwilligers op wekelijkse basis na schooltijd taaloefeningen organiseren in de vorm van interactieve spelletjes. Voor de kinderen van het tweede tot het vijfde leerjaar is er maandelijks op zaterdag ‘Samen Spelen met taal’, waar nog meer de nadruk wordt gelegd op het spelelement en op creativiteit rond taal.

Dat team stak samen met monitoren van de speelpleinwerking deze week in elkaar. “Dit is trouwens nog maar een begin”, zegt Laeremans. “Met de steun van de Vlaamse overheid organiseren we de komende twee jaar nog een reeks bijkomende initiatieven. Zo krijgt Babbelbad een broertje in de Borgt en komt ook in de speelpleinwerking extra aandacht voor taalstimulering. De Vlaamse overheid heeft voor de Grimbergse initiatieven een subsidie van 100.000 euro in het vooruitzicht gesteld. Zo schakelen we onder meer een taalcoach in. Die moet anderstalige ouders warm maken voor deze initiatieven.”