Studeerplekjes meteen volboekt Margo Koekoekx

09 juni 2020

17u07 0 Grimbergen De blokperiode is volop aan de gang en dat merkte ook Manon Bas (Jong Vld - 20) en haar companen. Zij staan in voor de organisatie van de studieruimte in het JOC. “We hebben 13 plaatsen en die waren meteen volgeboekt”, vertelt Manon.

Normaal studeren de Grimbergse studenten in een grote zaal in Sint Alexius tijdens de blokperiode. Die studentengroep liep al snel op tot 30 personen per dag. “Door de coronacrisis is dat nu echter niet mogelijk en gingen we opzoek naar een alternatief”, aldus Bas. Sinds 27 mei zitten hier telkens ongeveer dezelfde studenten. “Er zijn dertien plekjes en er zijn 16 studenten die hier komen studeren. We proberen ongeveer dezelfde groep aan te houden en ontvangen hen van 9 uur ‘s ochtends tot 23uur ‘s avonds. Als de ene een examen heeft dan komt die dag iemand anders studeren, maar grosso modo is het dus telkens dezelfde groep. De alcoholspray staat trouwens in de aanslag, dat nemen we er wel bij.” Waar ze de volgende blokperiode heen gaan weten ze nog niet.