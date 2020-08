Straatverlichting vernieuwen duurt tot 2021 Margo Koekoekx

17 augustus 2020

12u44 0 Grimbergen Binnenkort start Fluvius met de vernieuwing van de straatverlichting in Grimbergen centrum. Terwijl ze daar aan werken maken ze van de gelegenheid gebruik om de capaciteit te verhogen van 220 volt naar 380/400 volt.

De werken worden in tien opeenvolgende werven opgedeeld en zullen eind januari 2021 klaar zijn. Netbeheerder Fluvius vernieuwt alle lantaarnpalen. Of die nog in de kenmerkende kleuren geel, rood en blauw zullen zijn is niet geweten. Die kleuren hebben nu een betekenis. Zo staan er blauwe palen als u een kruispunt nadert en een rode lantaarnpaal aan het kruispunt zelf.

De capaciteit wordt verhoogd naar 380/400 volt om zo de middenstanders beter van dienst te zijn en het net voldoende sterk te maken voor evenementen. Momenteel zijn de gemeentediensten twee weken in de weer om het elektriciteitsnetwerk te voorzien op een groot evenement zoals de Kerstmarkt. Na de ingreep zal dit niet meer nodig zijn. Je kan zo inpluggen op de kastjes die aan de lantaarnpalen zelf.

Tijdens de werken sluit Fluvius de straten af en voorzien ze de nodige omleidingen.

Hieronder vindt u de planning van de werven.

Update: de werken konden vandaag niet aanvangen zoals gepland. Alles schuift enkele weken op.

17/08 - 06/09: Hogesteenweg – Kerkplein tot Abdijstraat

07/09 - 27/09: O.L.V-straat

28/09 - 18/10: Prinsenstraat (Vanaf Nassaulaan tot Hogesteenweg)

19/10 - 08/11: Speelbroek- Lagesteenweg (Vanaf hoek Speelbroek/P.Wouterstraat t.e.m Abdijstraat)

09/11 - 29/11: Pastoor Wouterstraat

30/11 - 20/12: Speelbroek (Vanaf Brusselsesteenweg tot P.Wouterstraat)

21/12 - 10/01: Albrecht Rodenbachlaan

11/01 - 31/01: Vruntestraat

