Sterren kijken (en luisteren) in MIRA WHW

04 augustus 2019

15u07 0 Grimbergen Enkele honderden bezoekers hebben dit weekend tijdens de Midzomersterrennachten hun kennis van de astrologie bijgespijkerd op Volkssterrenwacht MIRA. De bewolking maakte het wel niet altijd even gemakkelijk om sterren waar te nemen.

In maart, bij de vorige sterrenkijkdagen, had de dichte bewolking roet in het eten gegooid. Zo erg was het dit weekend niet, al maakten de wolken het de kijklustigen met name op vrijdag niet gemakkelijk. De sterrenkijkdagen, waarvan de eerste editie al dateert van in de jaren ’80, hangen hard af van het weer. Toch konden de bezoekers met de gloednieuwe 500mm telescoop sterren bezichtigen. Bovendien zijn er in deze tijd van het jaar veel vallende sterren. Deze kunnen tegenwoordig dankzij het radiometeorendetectiesysteem zelfs gehoord worden! Het spektakel is trouwens nog niet gedaan. Vandaag kunnen bezoekers in het begin van de avond het nog steeds delicate maansikkeltje aanschouwen.