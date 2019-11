Staking De Lijn gaat vierde dag in, vakbonden hard: “Wat onze leugenachtige directie zegt, klopt niet” MKV

08 november 2019

08u22 12 Grimbergen De staking bij De Lijn in Vlaams-Brabant gaat zijn vierde dag in. In een mededeling liet de busmaatschappij gisteren nochtans weten dat er een akkoord was, maar dat werd snel weerlegd door de vakbonden. “Onze leugenachtige directie verspreidt via de pers dat er een akkoord is. Niets is minder waar. Onze acties gaan gewoon verder.” Of ze vandaag opnieuw samen zitten is nog niet duidelijk. De vakbonden wachten op een nieuwe uitnodiging van de directie.

Plots witte rook donderdagavond: in een mededeling liet De Lijn weten dat directie en vakbonden nieuwe afspraken hadden gemaakt over de dag- en personeelsplanning van de chauffeurs, de vakantieregeling, aanwervingen en de planning van de Lijncontroleurs. Iedereen terug aan het werk vrijdag.

Het lijkt alsof vakbonden een andere taal spreken en de directie een totaal andere visie heeft op het ongenoegen van het personeel Marcel Conters

Een uur later klonk een totaal ander signaal vanuit de hoek van de vakbonden. “Omstreeks 18.00u hebben zij in volle woede de vergaderzaal verlaten zonder dat er een akkoord is afgesloten. Men probeert verwarring te zaaien. Laat jullie niet vangen”, staat te lezen in het persbericht.

Voorstellen

De vakbonden zijn niet te spreken over wat zich donderdag afspeelde. “Het lijkt alsof vakbonden een andere taal spreken en de directie een totaal andere visie heeft op het ongenoegen van het personeel!” Marcel Conters heeft vandaag overleg met de vakbondstop over hoe het verder moet. De vakbonden gaan beraden met hun achterban over het voorstel van de directie. “In concreto kregen wij weer minieme voorstellen die niet echt gefundeerd werden. We zullen zien of de voorstellen voldoende draagkracht hebben.”

Privatiseren

Vervolgens stuurde ook De Lijn nog een bericht uit. Ze betreuren dat de vakbonden hun acties doorzetten. “Op deze manier zijn ze de beste objectieve bondgenoten van wie het openbaar vervoer wil privatiseren”, laat Roger Kesteloot, directeur-generaal bij De Lijn weten.

Daarnaast laat ook Els Ampe (Open Vld), Vlaams volksvertegenwoordiger, weten dat ze niet opgezet is met wat er allemaal aan de gang is. De communicatie van De Lijn blinkt volgens haar uit in vaagheid. “Bezorg de reizigers concrete informatie over hoelang de staking nog zal duren en welke buslijnen getroffen zijn”, eist ze.

De stakingsactie begon dinsdag en breidde donderdag uit naar delen van het arrondissement Leuven. Het lijkt er sterk op dat ook vrijdag de dienstverlening verstoord zal zijn. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.