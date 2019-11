Staking bij De Lijn breidt uit: al 1.200 chauffeurs leggen werk neer MKV

07 november 2019

08u36 18 Grimbergen De staking bij De Lijn in Brussel is uitgebreid naar heel Vlaams-Brabant. Ondertussen legden zo’n 1.200 mensen bij de vervoersmaatschappij het werk neer. “Het humane is volledig zoek. We zitten met een kil en koel beleid dat geen waardering heeft voor haar personeel, dat zich jaar en dag heeft ingezet voor wat ooit een mooi bedrijf was”, zegt Marcel Conters, gewestelijk secretaris van ACOD-TBM.

Personeel is de rijkdom van een bedrijf. Ooit was dit zo volgens Conters maar de afgelopen vier jaar is dat volledig gekeerd. “Het is te vergelijken met de Titanic. Alle matrozen roepen dat het fout loopt en er gevaar in zicht is, de kapitein houdt koppig vast aan de uitgestippelde koers. Ze hebben het bedrijf kapot bespaard!” Als er vergaderingen zijn krijgt het personeel koffie in plastic bekertjes en zelfs de speculaasjes kunnen er blijkbaar niet meer af. “Vroeger kregen we op lange vergaderingen broodjes, nu moeten we onze boterhammen zelf meebrengen. En dat terwijl als externen langskomen er een mooie mand vol lekkere broodjes klaarstaat. Dan willen ze tonen hoe welvarend het bedrijf is.”

De directie verwijt ons dat we het personeel zouden opjutten, wij zijn enkel hun spreekbuis Marcel Conters

De functie van een vakbond is niet om zich tegen het bedrijf te keren maar om problemen zichtbaar te maken, te signaleren en opbouwend te werken. “Gisteren verweet de directie ons dat we het personeel zouden opjutten. Wij krijgen wel alle klachten binnen. Mensen komen zelfs voor administratieve problemen aankloppen. Dat is onze taak helemaal niet! Ik zie het personeelsmanagement graag smelten als sneeuw voor de zon! Ik ben geen pessimist, momenteel geen optimist maar wel een realist”, vertelt Conters aangeslagen.

Steek uw hoofd buiten en kijk wat de problemen zijn! Marcel Conters

Kapot bespaard

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters laat weten veel te hebben geïnvesteerd in De Lijn. Het ging toen op vervanging van infrastructuur omdat bussen tot op de draad versleten waren. “Ze zouden moeten investeren in hun personeel! Daarmee vragen wij eigenlijk niet veel. Geen 20% loonsverhoging, geen rijstpap met gouden lepels, gewoon betere administratie en een ervaren planningsdienst. Dat zou al heel wat zijn. De omstandigheden zijn alles behalve aanvaardbaar.”

Ook het ACV dat zich eerst niet aansloot heeft nu alle hens aan dek omdat ze bij hun mensen dezelfde klachten kregen. “We zeggen: steek uw hoofd buiten en kijk wat de problemen zijn!”

Conters werkt zelf al 39 jaar bij De Lijn, benadrukt dat het een mooi bedrijf was met een goede sfeer. Dat zag hij de voorbije vier jaar verdwijnen. “Iemand met 35 jaar dienst moet tegenwoordig zelf zijn medaille aanvragen én betalen! Als iemand na 40 jaar dienst op pensioen gaat komt zelfs niemand die persoon uitzwaaien. Triestig.”

De Lijn

Gisteren zaten alle partijen rond de tafel maar na uren vergaderen kwam er geen akkoord. Dat maakt dat de staking gewoon verder loopt tot groot ongenoegen van de directie van De Lijn. Wat de volgende stappen zullen zijn is nog niet duidelijk.

Over de aangekaarte problematiek door ACOD en de vakbonden kwam nog geen reactie.

Inge Debruyn woordvoerster bij De Lijn benadrukt dat ze tal van inspanningen geleverd hebben, zowel op lange als op korte termijnDe aanvraagprocedure voor uniformen werd vereenvoudigd door te digitaliseren en er werden een aantal teamcoaches aangeworven die als aanspreekpunt dienen voor het personeel.

Flexibiliteit en aanwerving

Ze proberen het beroep van chauffeur aantrekkelijker maken. Dat doen ze door flexibiliteit, extra keuzemogelijkheden voor chauffeurs bij de opmaak van hun maandplanning aan te bieden. Ook de aanwervingsprocedure veranderde. Dat leverde resultaat want dit jaar gingen 550 nieuwe chauffeurs aan de slag.

Onvrede bij personeel

Ondanks de inspanningen van De Lijn blijken er toch tekortkomingen. ACOD en de vakbonden haalden aan dat bepaalde afspraken niet werden nagekomen. Zo mochten personeelsleden voor het einde van 2019 hun vakantieaanvragen indienen, die ze uitstelden om zo veel mogelijk ritten te laten rijden. De Lijn weigerde die aanvragen of zegt simpelweg dat ze nooit werden ingediend. Ook de uitbetaling van ziekteuitkeringen loopt mank. “Mensen die ziek zijn zitten zonder uitkering thuis omdat de mutualiteiten geen infofiche hebben ontvangen van De Lijn. Dat kan toch helemaal niet?!”, aldus Marcel Conters.

Wordt vervolgd...