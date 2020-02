Spot de maan, Venus en duizend sterren vanuit Mira

tijdens Sterrenkijkdag Dertig kijkposten uit heel Vlaanderen doen deuren open Margo Koekoekx

26 februari 2020

0

Zaterdag 29 februari kan je achter de buis kruipen. Niet van de televisie maar wel van de telescoop. Je kan terecht in dertig kijkposten om naar de maan, planeet Venus en de sterren te kijken tijdens de sterrenkijkdagen op 28 en 29 februari. Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen doet enkel zaterdag mee. Duim alvast mee dat de wolken ver weg van de telescopen blijven van 19 tot ruim 23 uur. De toegang is vrij.

Wil je vanop een andere plek het heelal in turen? Kijk dan zeker hier waar je nog terecht kan: www.vvs.be.