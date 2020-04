Spoor richting Ukkel voor zoektocht eigenaars Veldkantkapel Margo Koekoekx

15 april 2020

18u31 0 Grimbergen Karlijne Van Bree kreeg enkele tips omtrent haar Karlijne Van Bree kreeg enkele tips omtrent haar zoektocht naar de eigenaars van de Veldkantkapel en volgt momenteel een spoor richting Ukkel.

De Veldkantkapel is een pareltje in de Grimbergse velden en tevens de grootste kapel op het grondgebied. Door de bezorgdheid over het behoud van een omwonende, ging Van Bree op zoek naar de eigenaar(s) van de Veldkantkapel. “Dat is geen eigendom van de gemeente maar is steeds in privé handen geweest. Het laatste wat we op papier hadden is een eigenares sinds 1907 namelijk Josephine De Naeyer. Zij heeft drie kinderen die wellicht niet meer in leven zijn gezien ze geboren werden aan het einde van de 19e eeuw.

Na de oproep ontving ze enkele tips waaronder één die haar naar Ukkel brengt. “De tip gaat over de echtgenote van één van Josephines kinderen. Die schoondochter zou in Ukkel overleden zijn. Ik hoop daar te weten te komen of dat koppel kinderen - en dus erfgenamen- had”, zegt Karlijne Van Bree.

En zo zijn we een stap verder in de zoektocht naar de eigenaars van de Veldkantkapel.

Tips omtrent de familie

De namen en geboortedata van de eigenares haar kinderen zijn Emmanuel Risack (°1888), Alexandre Risack (°1889) en Madeleine Risack (°1891). “Alle tips omtrent die familie zijn nog steeds welkom”, roept Katelijne Van Bree op.