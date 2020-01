Splinternieuwe BieKeir van Veldkantkermis is getest en goed gekeurd MKV

10 januari 2020

16u17 2 Grimbergen Het team van de Veldkantkermis heeft een nieuwe mobiele tapwagen ‘de BieKeir’ en die testte ze donderdagavond met veel plezier uit. Ze laten weten helemaal klaar te zijn voor de nieuwjaarsreceptie.

De testavond was er voor een reden. Komende zondag zetten ze hun splinternieuwe tapwagen namelijk voor het eerst in tijdens de nieuwjaarsreceptie op het Kerkplein. “Het is een gloednieuwe tapinstallatie en die werkt anders dan vroeger, zo zijn er geen darmpjes meer en moeten we dus ook niet meer spoelen. Om al de nieuwigheden eens te testen kwamen we met z’n allen samen in de hangar waar hij momenteel gestockeerd staat”, vertelt voorzitter Paul De Wilde (67).

In september kochten ze de marktkraamwagen aan en gedurende oktober en november kropen er veel uren in om de wagen om te toveren tot wat de Bierkeir nu is. De gloednieuwe installaties werden hen geschonken door Maes-Pils. “Onze vorige tapbar had maar twee tappen, deze heeft er wel wat meer. We hebben nu ook ruimte voor wel acht vaten van 20 liter en hebben 900 liter koelruimte om flesjes koud te zetten.”

Hun tapwagen is trouwens te huur voor bevriende verenigingen in de buurt.