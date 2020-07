Spelers op festivals en beurzen zetten ‘Bakboord’ op: “Onze agenda's waren leeg” Flagrant aan het Water gaat jaartje op vakantie Margo Koekoekx

22 juli 2020

13u43 0 Grimbergen Geen Flagrant aan het Water in Grimbergen dit jaar, maar niet getreurd: er is een waardig alternatief. Je kan elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag afzakken naar Bakboord. Een zomerbar die tot maximum 200 bezoekers in hun eigen bubbels kan ontvangen in open lucht. Een vleug sfeer, streepje muziek en toffe inrichting staan klaar.

De inrichting van de bubbels is alvast geslaagd, nagemaakte boten, lounges van palletten en sfeervolle verlichting. Een zomerbar met wat extra: “Zo zal er eens een filmvoorstelling plaatsvinden en een comedy night doorgaan om maar enkele voorbeelden te geven”, stelt Tom Pardon (38). Hij en het team van zes anderen zijn normaal actief op beurzen en festivals. “Ikzelf verhuur met screen it bijvoorbeeld schermen. Dit jaar is onze agenda leeg en zochten we naar een alternatief. Bakboord is geboren”, zegt Tom enthousiast na het try-out weekend.

Dat verliep zo goed dat ze er per uitzondering meteen een verlengd weekend van maken. Vandaag kan je er terecht en morgen ook voor een heuse Soiree Belgique, in het weekend kan je de streaming van Tomorrowland volgen waar ze normaal actief zijn. De bende wil er iets heel toegankelijk van maken voor jong en oud, zonder een standaard zomerbar te zijn.

Voor de zomerbar hoef je niet te reserveren, voor de ‘speciallekes’ zal dat wel het geval zijn. Gezien ze alles op vrij korte termijn in elkaar boksten, staat er nog geen programmatie online. Hou de Facebookpagina in de gaten hiervoor.

Geen Flagrant aan het water

Stijn Ameye, voorzitter bij Jachthaven Grimbergen zag zijn ploeg helpende handen slinken en opteerde om een jaartje over te slaan wat Flagrant betreft. “Gezien Tom op zoek was naar een locatie en hier vijf jaar geleden al eens een ander concept lanceerde, verhuren we het terrein aan hen.”