Snelheidsduivel geflitst aan 100 km/u in bebouwde kom SHVM

19 mei 2020

Afgelopen weekend heeft de lokale politie Grimbergen een snelheidscontrole uitgevoerd. Op zaterdag tussen 9 uur en 12 uur vond die controle plaats in de Veldkantstraat. 552 voertuigen passeerden er de radar, waarvan 8 procent zich niet aan de snelheidslimiet hield. Zondag zette de politie haar controle verder op de Wolvertesmesteenweg. In totaal werd 12,66 procent van alle gecontroleerde voertuigen betrapt op een te hoge snelheid. Een daarvan spande de kroon met een snelheid van 100 km/u in de bebouwde kom.