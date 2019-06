Sluikstorters betrapt bij opruiming ophaalpunt afval DBS

05 juni 2019

16u22 0 Grimbergen Het sluikstort aan de tijdelijke ophaalpunten van afval aan de Oostvaartdijk is door de gemeentediensten opgeruimd. Twee bewoners krijgen een boete.

Aan de Oostvaartdijk zijn al geruime tijd grote werken bezig. Omdat de woningen onbereikbaar waren, werden afvalpunten gecreëerd waar bewoners hun zakken konden droppen. Dat werd dan door de vuilniswagens van afvalintercommunale opgehaald.

In de praktijk liep die regeling evenwel in het honded waardoor het afval zich ter hoogte van de ophaalpunten aan de Kanaalstraat en de Bergstraat opstapelde. Alles lag er door elkaar: huisvuilzakken maar ook karton en papier én zwerfvuil.

Adres in vuilniszak

Intussen hebben de gemeentediensten de boel opgekuist en zullen de correct aangeboden zakken nog door Intradure worden opgehaald. “We konden ook twee sluikstorters betrappen”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Het gaat om twee bewoners waarvan we de naam ter plekke in een zak hebben teruggevonden. Zij mogen zich aan een GAS-boete verwachten die minstens 60 euro bedraagt. Als het om een herhaling gaat kan dat bedrag nog hoger oplopen.” Volgens Selleslagh werden door de gemeentediensten recent ook al twee bewoners betrapt maar het zou niet om dezelfde twee gaan.

Selleslagh maakt zich sterk dat de problemen zichzelf snel zullen oplossen nu de brug eind vorige week terug operationeel is en er een week later ook geasfalteerd wordt in de Oostvaartdijk. Dan kan de vuilnisophaling als vanouds hervatten.