Skatepark aan Pierebad gaat woensdag weer open Margo Koekoekx

19 mei 2020

16u26 0 Grimbergen Goed nieuws voor de skatende jeugd. Vanaf morgen kunnen ze zich weer uitleven op het skatepark aan het zwembad Pierebad in Strombeek-Bever. Het opent elke dag van 12 tot 22 uur en per uur laat een toezichter maximaal 20 skaters toe. De nadarhekken zullen rond het park blijven staan om het aantal aanwezigen te kunnen controleren.

Schepen voor Sport, Tom Gaudaen (Open Vld): “Het is niet eenvoudig om de regels omtrent fysieke afstand bewaren na te leven op een skatepark maar we gaan er alles aan doen om dat zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Nu het licht bij de Vlaamse regering op groen sprong, willen we alles in het mogelijke stellen om dat zo vlot mogelijk te laten gebeuren.”

Skaters kunnen zich bij aankomst aan het park aanmelden bij de toezichter en hun naam laten noteren voor een tijdslot dat nog vrij is. “Zo krijgt iedereen de kans om zich op de piste uit te leven.”