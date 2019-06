Sint-Amandsplein mag tijdelijk als parking gebruikt worden tijdens werken DBS

12 juni 2019

13u12 3 Grimbergen Het college heeft beslist om parkeren op het Sint-Amandsplein toe te laten totdat de werken aan het Gemeenteplein afgerond zijn. Dat moet het gebrek aan parkeerplaatsen compenseren.

De werken aan het Sint Amandsplein zijn zo goed als afgerond. “Hier en daar moet er nog wat afgewerkt worden maar vorige week werden de straten rond het plein al terug opengesteld voor verkeer”, aldus schepen van mobiliteit Philip Roosen (N-VA). In de omliggende straten van het nieuw aangelegde gedeelte (tussen de Wemmelsestraat, het Otto De Mentockplein en ter hoogte van de Sint-Amandsstraat voor de Sint-Jozefsschool) mag men niet parkeren maar wel stilstaan om te laden of lossen of om kinderen af te zetten of op te pikken aan de school.

Nijpend tekort

Op het Sint-Amandsplein zijn normaal enkel parkeerplaatsen voorzien ter hoogte van de Wemmelsestraat. “Vermits ondertussen de werken gestart zijn aan het Gemeenteplein en deze anderhalf tot twee jaar zullen duren, is er in het algemeen een nijpend tekort aan parkeerplaatsen. Daarom zal gedurende de werken aan het Gemeenteplein parkeren op het Sint-Amandsplein worden toegelaten. Het Sint-Amandsplein bevindt zich namelijk op wandelafstand van het Gemeenteplein. Eenmaal de werken afgerond zijn en de ondergrondse parking op het Gemeenteplein in gebruik is, zal parkeren op het Sint-Amandsplein enkel nog toegelaten zijn op de daarvoor voorziene plaatsen en niet op het plein naast de kerk.”

De werken aan het Gemeenteplein worden uitgevoerd in verschillende fasen waardoor de circulatie ook daar zal aangepast worden in functie van de noodzaak. “Momenteel is er nog een doorsteek in enkele richting vanuit de Victor Soensstraat richting Nieuwelaan. De handelaars en het cultureel centrum blijven voorlopig wel bereikbaar via de Nieuwelaan. Maar vanaf begin augustus zal het kruispunt Victor Soensstraat-Jan Mulsstraat-Nieuwelaan helemaal afgesloten worden tot het einde van de werken.”

Vanaf oktober of november zullen de handelaars en het Cultureel Centrum enkel nog te voet bereikbaar zijn. “We vragen ook begrip voor de overlast en wijzigende verkeerssituaties. Maar we zullen nog even op de tanden moeten bijten want zonder de nodige werken kunnen we Strombeek-Bever niet opwaarderen”, aldus nog Roosen.