Sigarettenpeuk doet inbraakkoppel de das om: 2 jaar en 40 maanden cel Wouter Hertogs

26 juni 2020

10u00 0 Grimbergen Een Oost-Europese man en zijn vriendin zijn veroordeeld tot respectievelijk 40 maanden en 2 jaar cel voor verschillende inbraken. Bij een van die feiten staken ze een sigaretje op en dronken ze rustig een glas wijn. Op basis van DNA op de peuken kwamen de speurders uit bij hen.

In het voorjaar van 2015 sloegen de twee verschillende malen toe in woningen in Meise, Zaventem en Grimbergen. Ze braken vooral in in woningen die gerenoveerd werden en gingen zo aan de haal met elektronica. In andere huizen gingen ze aan de haal met gsm’s en computers. Bij een van de inbraken rookten ze rustig een sigaretje en dronken ze gezellig een glas wijn. DNA-onderzoek werd uitgevoerd op de peuk. Met succes, want het DNA kon gelinkt worden aan een Oost-Europese man en zijn vriendin. Beiden stonden in de databank omdat ze eerder al veroordeeld werden voor soortgelijke feiten. De twee konden wel nog niet opgepakt worden waardoor ze bij verstek veroordeeld werden.