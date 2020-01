Selectief snoeien in het Lintbos MKV

29 januari 2020

16u06 0 Grimbergen Wandelaars die de afgelopen weken een tochtje door het Lintbos in Grimbergen maakten merkten het vast en zeker op: de oranje en blauwe markeringen op de bomen. Binnenkort gaat het Agentschap Natuur en Bos er aan de slag om verschillende bomen te vellen en zo andere exemplaren meer groeiruimte te geven.

Eric Nagels, schepen van Leefmilieu: “De bomen met een blauwe band zijn voorbehouden om uit te groeien tot majestueuze exemplaren. Zij zullen vakkundig gesnoeid worden. De bomen met oranje band worden geveld om de andere meer ruimte te geven. Alle gekapte bomen blijven gewoon in het bos liggen, want dood hout is ook goed voor de natuur.”

Het Lintbos in Grimbergen blaast dit jaar 20 kaarsjes uit. Het bos is in die 20 jaar uitgegroeid tot een divers en mooi boscomplex, maar heeft nu nood aan enkele ingrepen. Sommige bomen beginnen stilaan af te sterven, omwille van plaatsgebrek en te weinig licht. Het is voor het eerst in die twintig jaar dat deze ingrepen gaan gebeuren.