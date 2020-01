Scholenmarkt gaat door in sporthal Verbrande Brug MKV

09 januari 2020

14u39 1 Grimbergen De jaarlijkse scholenmarkt, die vroeger telkens plaatsvond in het Fenikshof, zal dit jaar doorgaan in sporthal Verbrande Brug. Op woensdag 15 januari zullen verschillende middelbare scholen er zich voorstellen en vragen van leerlingen en hun ouders beantwoorden.

De scholenmarkt heeft als doel de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de lagere school en hun ouders te laten kennismaken met het secundair scholenaanbod uit de regio. Zo kunnen zij de nodige informatie verzamelen om hun keuze te maken, alvorens de centrale inschrijving voor het secundair onderwijs van start gaat. Een 20-tal secundaire scholen zullen er via een infostand hun werking voorstellen.

“We vinden het belangrijk dat deze scholenbeurs tot een jaarlijkse traditie is uitgegroeid. Uit de reacties die we van zowel ouders als leerlingen krijgen, blijkt dat ze een meerwaarde levert in het maken van een keuze wat de middelbare scholen betreft”, aldus schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieuwing).

De scholenmarkt gaat door in de sporthal Verbrande Brug in de Vaartstraat te Grimbergen. Je kan er terecht van 14 tot 19 uur.

Informatie omtrent het aanmelden voor basis- en secundaire scholen is te vinden op de website https://grimbergen.aanmelden.in.