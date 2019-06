Schipper René zwaait Humbekenaren uit na 4,5 maanden van oever naar oever te varen: “Veel tevreden mensen gezien en dat geeft toch veel voldoening” Dimitri Berlanger

13 juni 2019

14u23 7 Grimbergen Schipper René Verbeeck (65) is aan zijn laatste overzetbeurten toe op over het Zeekanaal. Als alles goed gaat, is vrijdagavond de kanaalbrug opnieuw toegankelijk. Samen met zijn zoon Nils en enkele collega’s bracht hij op 4,5 maanden duizenden passagiers van de ene oever naar de andere. En dat schept een band. “Je leert de mensen op de duur wel kennen. Of ze de boot nu gebruiken om naar hun werk, naar school, naar de winkel of naar ergens anders te gaan.”

4,5 maanden vaart de Lini al over en weer op het kanaal. Om het half uur en in de spitsuren doorlopend en dat sinds 30 januari, goed twee weken na de rampzalige aanvaring waardoor Humbeek Sas het vijf maanden zonder brug moest stellen. Morgenavond om 18 uur is de laatste trip voorzien. “Dan varen we terug naar Antwerpen voor een kleine herstelling. Daarna zal de boot weer dienen als veerdienst in Hamme Drie Goten Weert.”

Uiteraard kreeg René de nodige hulp – de boot voer 7 op 7 van 6 tot 22 uur – maar zelf heeft hij ook heel wat diensten gedraaid in Humbeek. Hij kent de kanaalgemeente en haar inwoners dan ook stilaan door en door. “Mijn woonboot lag hier ook al die tijd.”

Nu is hij bezig aan zijn laatste overvaarten. “De mensen zijn blij dat de brug terug opengaat. Je voelt dat. Maar tegelijk hoor je ook dat ze de sociale contacten die ze op de boot hebben opgebouwd gaan missen. Ik ook. Je bouwt toch een soort band op. Op de duur ken je iedereen. De bewoners van de oostkant moeten werkelijk voor alles aan de westkant zijn: of het nu gaat om brood te kopen, bankzaken te regelen, een pak frieten of een pizza te gaan halen of gewoon inkopen te doen. Ik heb er zelfs die drie keer per dag heen en terug gaan omdat ze drie keer schoolopvang voorzien: ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds.”

Sociale dienst

“Kan je die bankkaart aan mijn vrouw geven aan de overkant? Anders moet ik daar een half uur wachten”, komt een bewoner van de oostkant snel even tussendoor vragen. De schipper aanvaardt de sociale dienst met een kwinkslag. “Mag ik er dan mee gaan winkelen ook?”. En als hij ze aan de vrouw afgeeft: “Niet te veel opdoen hé.”

Gemiddeld 500 man per dag nam de schipper mee op zijn boot. “Zowat altijd is er volk geweest. Je verschiet hoeveel er ‘s morgens al om 6 uur paraat stonden. Gisteren heeft het een hele dag geregend. Ondanks dat veel mensen dan bijvoorbeeld hun inkopen uitstellen, hebben er nog 413 de boot genomen. Lange uren? Die shift passeerde zo snel omdat er altijd wel mensen klaar stonden en je dus ook altijd wel een babbel had. Ik heb gelukkig mijn gsm ingesteld zodanig dat hij twee minuten voor ik moet vertrekken een signaal geeft. Want je zit te babbelen en voor je het weet is het tien minuten later. De overzeturen moeten uiteraard gerespecteerd worden.”

Schooltas in water

Incidenten zijn er niet geweest. “Een scholier heeft eens door een onvoorzichtigheid zijn schooltas in het water laten vallen. Ik was er echter snel bij om dat met een haak op te vissen. Er waren nauwelijks enkele boeken aangetast door het water.”

Verbeeck is intussen 51 jaar schipper en heeft dus al wat watertjes doorzwommen. “Ik ben de zesde generatie, mijn zoon de zevende. Ik ben nog medezaakvoerder bij Boottochten Jan Plezier. We doen ook plezierrondvaarten in de Antwerpse haven bijvoorbeeld. Mijn zoon is daar nu aan de slag. En we blijven varen, ook in de toekomst. Ik heb vooral veel tevreden mensen gezien hier in Humbeek en dat geeft toch veel voldoening. Ik heb zelfs al een ‘dank u wel’-kaartje gekregen.”