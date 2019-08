Schabouwelijk wegdek Westvaartdijk krijgt nieuwe asfaltlaag DBS

09 augustus 2019

17u36 0 Grimbergen Goed nieuws voor wie geregeld op de Westvaartdijk rijdt langs het kanaal tussen Vilvoorde en Grimbergen: binnenkort wordt opnieuw een voorlopige herstelling voorzien. Vooral ter hoogte van de bedrijvenzone in Grimbergen ligt de weg er schabouwelijk bij met zelfs gevaarlijk diepe putten.

In afwachting van de grondige vernieuwing van de straat worden in een eerste fase de putten in de weg opgevuld krijgt het volledige wegdek een nieuwe asfaltlaag.

Op 23 augustus start de aannemer met het frezen en plaatsen van de onderlaag op de meest beschadigde plaatsen. Beurtelings verkeer is mogelijk maar hou rekening met lokale hinder.

Op 25 augustus wordt de rijweg volledig afgesloten voor alle verkeer om de nieuwe asfaltlaag te leggen.