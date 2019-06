Rusthuisbewoners beleven interactieve fietstocht op hometrainer DBS

28 juni 2019

10u52 0 Grimbergen OCMW-woonzorgcentrum Ter Biest heeft een fietslabyrint aangeschaft. “Daarmee kunnen de bewoners genieten van een interactieve fietstocht en is de hometrainer geen saaie oefening meer”, vertelt schepen van welzijn Anne Laure Mouligneaux (N-VA).

Het fietslabyrint is een beeldscherm dat voor een hometrainer geplaatst wordt. Op dit beeldscherm kan de bewoner een fietsroute kiezen. Door te trappen start de route en kan de fietser de gekozen stad verkennen. “Het fietslabyrint is een fijn systeem voor mensen voor wie buiten fietsen niet meer mogelijk is. Zo kunnen ze toch op een virtuele manier interactieve fietstochten maken door steden en natuurgebieden”, zegt schepen Mouligneaux.

In augustus 2018 kreeg Ter Biest de kans om het fietslabyrint een week uit te testen. Zowel bewoners als personeel waren meteen verkocht. De realistische fietservaring motiveert vele bewoners om hun dagelijkse beweging te doen. Ook valt het op dat de tijd die ze op de fiets spenderen, beduidend langer is.

“De fietsroutes roepen ook herinneringen op naar vakanties die ze vroeger deden en door de visuele en auditieve prikkels merken we dat het ook voor onze bewoners met dementie een aangename vorm van bewegen. We merken dat onze bewoners genieten van de beelden en van het gevoel ergens naar op weg te zijn.”, stelt directeur Leen Van den Troost vast.

De beelden zijn levensecht en op kruispunten kan de fietser zelf kiezen welke kant hij op wil: slaat hij links of rechts af. Dit vergroot het gevoel van autonomie voor de bewoners. Stopt de fietser met trappen, dan stopt ook de fietsroute op het scherm.

De kinesisten Fien, Marilou en Leslie zijn er van overtuigd dat het fietslabyrint het psychosociaal welbevinden van onze bewoners kan verbeteren en daardoor ook hun kwaliteit van leven. “Want lichamelijk en geestelijk in beweging blijven is voor kwetsbare ouderen van groot belang. Door het fietslabyrint worden de bewoners ook geestelijk en sociaal geprikkeld. Ze moeten erbij nadenken en met de beelden en de omgevingsgeluiden van verkeer, vogels en voorbijgangers kan de fietser het gevoel krijgen dat hij echt buiten fietst. Bij de route verschijnen ook namen van straten en bekende gebouwen om het geheugen te ondersteunen. Vaak schuift een andere bewoner een stoel bij om samen van de beelden te genieten en zo wordt het fietsen een sociale activiteit.”