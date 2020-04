Ruiters en maneges klagen aan: “Wij mogen niet buiten op ons paard maar gaan fietsen mag wel?!” 13.168 mensen ondertekenen online petitie Margo Koekoekx

10 april 2020

13u05 1 Grimbergen Sinds deze week mogen ruiters wel nog met hun paard aan de hand buiten. Ze berijden en op wandel gaan mag niet meer. Een domme maatregel volgens velen. Al snel ontstond een online petitie die op in de eerste 24 uren bijna 10.000 keer ondertekend werd.

“Wij hebben sinds het weekend een coronaschema ophangen”, vertelt Patrice Van Hauwermeiren van de Stoeterij in Humbeek. Zij hebben vijf pistes en maakten een uurregeling op voor mensen die hun paard individueel berijden in elke piste. “Het is voor het welzijn van het paard belangrijk dat ze in beweging blijven. Een paard moet de benen kunnen strekken. Het is jammer dat mensen niet meer buiten mogen gaan wandelen maar wij passen ons zo goed mogelijk aan. Afgelopen weekend kregen we al politiecontrole omdat er wagens op de parking stonden. Ze kwamen net met de uurwissel en ja, er stonden dus meer auto’s op de parking. Verder zagen ze dat we ons aan de maatregelen houden. Maar het blijft jammer. Fietsers mogen wel de straat op. Zij hebben minder afstand dan paarden hoor.”

En die mening delen meerdere paardenliefhebbers. Zo blijkt op sociale media en zo denkt Nathalie Dinne uit Grimbergen er ook over. Zelf heeft ze 8 paarden en twee veulens. “Paarden hebben beweging nodig. Tijdens het wandelen is er voldoende afstand tussen ruiters en paarden onderling. Ik snap niet waarom dat een probleem zou vormen.” Volgens berichtgeving zou men op deze manier ongelukken willen vermijden en minder drukte in de ziekenhuizen willen. “Maar het valt maar te bezien wat je paard gewend is. Nu moeten paarden gedwongen in een piste of weide rijden. Eén van onze paarden wierp al iemand af omdat ze onrustig is in de piste. Sommige paarden zijn het gewoon om buiten met een ruiter op wandel te gaan en zijn dan zelfs makker dan binnen. Eigenaars weten wat gevaarlijk is en wat niet. Ik heb de petitie met veel overtuiging getekend.”