Rook maar geen vuur in kelder van CC Strombeek MKV

17 januari 2020

17u24 0 Grimbergen Eén van de rookmelders van CC Strombeek ging woensdagnamiddag rond 14 u af. Door een kortsluiting in de aanpalende hoogspanningskast ontstond er een kleine brand.

De rook die zich daardoor ontwikkelde kwam via het verluchtingssysteem terecht in de kelders van het CC. Vooral het zoeken naar de bron was een opgave voor de brandweer gezien die rook normaal niet langs daar in de kelder zou mogen komen. Verder klinkt het geruststellend: “Hoogspanningscabines zijn erop voorzien dat ze geen zware brand kunnen vatten. Er was lichte rookontwikkeling en dus zeker geen sprake van gevaar”, klinkt het bij de brandweer.

Ook directeur Wim Meert is tevreden over de manier waarop het aanwezige personeel heeft gehandeld: “Ze hebben kordaat en correct gereageerd. Het bewijs dat zulke oefeningen en briefing werkt. Er was ook geen rook- of brandschade dus dat viel zeker mee.”