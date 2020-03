Regen houdt aftrap van De Fietstest niet tegen: “Ik heb mijn regenpak al aangeschaft” Margo Koekoekx

16u48 0 Grimbergen De regen hield de werknemers van ENGIE Fabricom niet tegen om de aftrap te geven van ‘de Fietstest’ in Vlaams-Brabant. De Fietstest geeft werknemers de gelegenheid om gedurende drie weken een speed pedelec te gebruiken in bruikleen en er zo achter te komen of het wel degelijk iets voor hen is. Dit initiatief kwam er omdat de grote investering en het feit dat je een elektrische fiets of speed pedelec niet zomaar kan testen heel wat mensen weerhoudt.

Eén van de testpersonen is Geert Vinck (40) uit Affligem. Hij werkt sinds 2001 bij ENGIE-Fabricom: “Ik heb al een paar keer gespeeld met het idee om met de fiets naar het werk te komen. Tot nu toe heb ik dat welgeteld één keer gedaan. 23 kilometer heen en 23 met een gewone fiets, nat in het zweet, niet te doen. Zo’n leasing heb ik wel eens overwogen maar nu ik de kans heb om het eerst te testen alvorens aan een contract vast te hangen, ga ik die met twee handen grijpen. De regenbroek en regenvest zijn al aangekocht, ik ben er klaar voor! Hier zijn douches en kledinglockers dus ik kan ‘s ochtends fris achter mijn bureau kruipen.”

Bij ENGIE Fabricom zijn sinds vorig jaar al 20 personeelsleden van de 100 ingestapt in het fietslease-plan. Zowel een plooifiets, elektrische fiets, bakfiets als speed pedelec leasen is mogelijk en fiscaal aantrekkelijk. “Omdat het nog altijd een grote investering blijft om een elektrisch aangedreven fiets te kopen of meteen voor drie jaar te leasen, wilden we onze werknemers zeker de kans bieden om een speed pedelec te testen. Via dit project kan dat gedurende drie weken. Elf werknemers schreven zich in en nemen de fiets vanaf vandaag in gebruik”, zegt Jan Borrée, mobiliteitsmanager bij ENGIE Fabricom.

Tom Dehaene: “Sinds dit jaar zijn er ook 16 speed pedelecs in ons aanbod opgenomen. Ze waren meteen gereserveerd voor alle perioden tot het einde van het jaar. Met deze Fietstest hopen we zoveel mogelijk werknemers te overtuigen om hun wagen te laten staan en met de fiets te gaan werken. We sturen hen niet zomaar de baan op. Ze krijgen uitleg over veiligheid, regels en gebruik en maken ook een testrondje.” Een jaar na de test blijft 1 op de 3 deelnemers vaker met de fiets pendelen. In totaal namen al 1.800 werknemers deel aan de fietstest.

Division Manager Philippe Deneve: “Sinds vorig jaar zetten we hoog in op de haven van Antwerpen, in die zone is geen openbaar vervoer. De mobiscan wees uit dat er wel degelijk een mogelijkheid was om werknemers met de fiets te laten pendelen. Bij de scan wordt rekening gehouden met onder meer de aanwezigheid van openbaar vervoer, de af te leggen afstand...” Als antwoord op die vaststellingen boden ze fietsleasingen aan aan hun werknemers. Door die fietsleasing legden werknemers al 90.000 km minder af met de wagen.