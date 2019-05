Rechter mild voor man die foto’s kleindochter op kinderpornografische sites zette WHW

24 mei 2019

11u13 0 Grimbergen Een 62-jarige man uit Boortmeerbeek is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor het aanranden van zijn 18 maanden oude kleindochter. De man schepte op over het misbruik in een besloten chatgroep. Ook maakt en deelde hij naaktfoto’s van zijn kleindochters en zijn nichtje. Het openbaar ministerie meende dat hij de baby ook had verkracht, maar zo ver ging de rechtbank niet.

Het gerecht kwam de zestiger op het spoor toen buitenlandse politiediensten melding maakten van een Belg die kinderpornografische foto’s en filmpjes verspreidde. In totaal zijn er 89 files bekend die hij uitwisselde. Bovendien meldde hij in die chatgesprekken ook dat hij seksuele contacten had met zijn kleindochters. Het onderzoek leidde naar de 62-jarige Michel M., die toen in Grimbergen woonde, en bij een huiszoeking in zijn woning namen de speurders een hoop computermateriaal in beslag.

Mild vonnis

Uit de analyse van het materiaal bleek dat de man naaktfoto’s van zijn kleindochters en nichtje had gemaakt en gedeeld, maar ook dat hij in gesprekken via Skype gedetailleerd uit de doeken had gedaan hoe hij seksuele contacten had met zijn kleindochters, en dan vooral met het jongste kind, een meisje van 18 maanden oud. “De bewoordingen in deze gesprekken zijn duidelijk. Hij zegt er letterlijk dat hij het 18 maanden oude kind misbruikte en beschrijft tot in de gruwelijkste details wat hij ermee deed”, aldus de burgerlijke partij. Ook volgens het parket was er duidelijk sprake van verkrachting. De verdediging ontkende dit met klem. “Veel van die gesprekken zijn fantasieën, er is geen enkel bewijs dat er een penetratie heeft plaatsgevonden”, klonk het.

De rechter volgde hen en gaf slechts de helft van de gevorderde straf van 8 jaar. Bovendien werd twee van de vier jaar met probatie-uitstel uitgesproken. Wel moet de man zich blijven laten begeleiden voor zijn probleem en mag hij enkel onder controle multimedia gebruiken.