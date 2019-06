Rechter heeft geen medelijden met valse agenten die toeristen beroofden WHW

26 juni 2019

15u42 0 Grimbergen Twee Iraanse mannen zijn veroordeeld tot respectievelijk 36 en 40 maanden voor het beroven van verschillende toeristen. De twee deden zich voor als politieagenten en konden zo aan de haal gaan met de portefeuilles van de slachtoffers.

Eind 2018 was er een plaag van valse agenten die toeristen beroofden. Ze helden hen tegen voor een zogezegde identiteitscontrole en eisten hun portefeuilles. Toen de toeristen hun portefeuilles terugkregen, bleek er telkens ook geld uit verdwenen. Die valse agenten doken ook elders op, maar bleven een hele tijd uit de klauwen van de politie. Pas op 6 december kon de politie twee verdachten oppakken, toen ze bij een verkeerscontrole een wagen met twee Iraanse mannen tegenhield.

Valse badge

Niet alleen bleek hun voertuig niet verzekerd, in de wagen lag ook een tas met een aanzienlijke geldsom en een valse politiebadge. Bovendien voldeden ze aan de beschrijving die door de slachtoffers gegeven werd. Een van beiden was in oktober 2018 pas vrijgelaten uit een Zwitserse cel, waar hij een straf had uitgezeten voor gelijkaardige feiten. Lang bleef hij hierna niet stilzitten. Nauwelijks twee weken later pleegde hij in België al een eerste nieuw feit. Het parket kon de twee linken aan vier feiten, in Grimbergen, Aartselaar en Ruisbroek, maar vermoedt dat ze nog heel wat andere feiten gepleegd hebben en eiste drie jaar cel tegen het duo. Beide verdachten legden bekentenissen af en hopen op enige mildheid van de rechtbank. De rechter ging hier niet op in en gaf een van hen zelfs nog een strengere straf.