Rechter gelooft niet dat tiener als straf strip moest opeten: ouders vrijgesproken voor mensonterende behandeling Wouter Hertogs

03 september 2020

14u46 2 Grimbergen De ouders van een tiener uit Grimbergen zijn vrijgesproken voor het mishandelen en mensonterende behandelen van de jongen. De rechter meende dat de ernstige betichtingen niet bewezen waren. De vader kreeg wel een werkstraf van 70 uur omdat hij zijn zoon 1 keer geslagen had.

Het parket had bij de behandeling van het dossier hard uitgehaald naar het koppel. “Ik denk dat dat sommige honden in dit land beter behandeld worden dan dit kind”, klonk het. De stiefvader had toegegeven dat hij zijn stiefzoon ‘een flink pak rammel’ had gegeven, maar volgens de advocaat van de ouders was er geen sprake van enige vorm van mensonterende behandeling.

Strip eten

Het dossier startte toen de 14-jarige zoon twee jaar geleden door de Brusselse politie werd opgepakt omdat hij een stripverhaal had gestolen uit een winkel. Toen de agenten hem vroegen wat hij in Brussel deed verklaarde hij dat hij thuis werd geslagen door zijn stiefvader. Bij een medische controle bleek de jongeman verschillende blauwe plekken en zwellingen te hebben aan onder meer zijn ribben en zijn oor. De politie voerde daarop een huiszoeking uit bij het gezin uit Grimbergen.“Hieruit bleek dat hij in erbarmelijke omstandigheden moest leven. Hij had geen eigen kamer, maar sliep op een matras op de grond in een ruimte die volgestouwd stond met fitnesstoestellen van de stiefvader”, aldus het parket. “Er werd een strip gevonden waaruit meerdere pagina’s ontbraken. De jongen heeft verklaard dat hij die als straf had moeten opeten. Hij had amper speelgoed of kledij. Ik denk dat sommige honden in dit land beter behandeld worden dan dit kind.” De substituut-procureur vorderde 18 maanden cel tegen de stiefvader voor feiten van opzettelijke slagen en verwondingen en mensonterende behandeling. Tegen de moeder eiste het parket een straf van 14 maanden cel omdat ze niets deed om hem te beschermen.

Onwaarschijnlijk

De verdediging had een heel ander beeld geschetst. “De stiefzoon had problemen en werd meermaals betrapt op stelen. Zijn stiefvader heeft daarover urenlange gesprekken met hem gevoerd. Het is logisch dat hij op een bepaald moment zijn geduld heeft verloren, en hij heeft de jongen toen ‘een pak rammel’ heeft gegeven. Hij had dat niet mogen doen en heeft daar spijt van. Maar van mensonterende behandeling is totaal geen sprake. De ouders waren op het moment van de huiszoeking aan het verbouwen, dat is de reden waarom hij op een matras op de grond sliep. Is dat strafbaar of schadelijk? Ook de ouders sliepen op een matras op de grond omwille van de verbouwingen. Nu heeft de jongen zijn eigen kamer, met een bed en meubels.” De rechter volgde het pleidooi van de verdediging en sprak de ouders vrij voor het onmenselijk behandelen. “Het onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat de beweringen over het eten van een strip kloppen. Integendeel, het lijkt eerder een niet geloofwaardige bewering. Bovendien heeft psychiatrisch onderzoek aangetoond dat beklaagden geen perverse inborst hebben”, aldus de rechter in haar vonnis.