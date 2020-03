Rani uit Grimbergen waagt haar kans bij The Voice Kids Margo Koekoekx

06 maart 2020

22u30 0 Grimbergen Rani Schoonens uit Grimbergen waagde haar kans bij The Voice Kids. “Ik zing de hele dag lang. Thuis, op school en in de auto met mijn papa. Wij zingen dan uit volle borst mee met liedjes zoals ‘Als het avond is’ of Bazart en Eefje de Visser met ‘Onder Ons’.

Al jaren geleden toen ze The Voice voor het eerst zag op televisie wou ze meedoen. “Mijn ouders zeiden dan altijd dat ik nog te jong was en eerst nog veel moest oefenen. Nu ben ik 11 jaar en mocht ik eindelijk meedoen. Als auditie bij de voorrondes stuurde ik Katy B haar liedje Crying for No Reason in.” Vervolgens verraste Sieg De Doncker haar tijdens de dansles bij Neoluna. “Dat was een mega grote verrassing! Tijdens de blind auditions op podium zong ik Alarm van Anne-Marie. Ik zing wel graag in het Engels want daar leer ik veel van bij!”

Tijdens de opnames moest ze als allereerste het podium op. “Dat bracht wat extra stress met zich mee”, geeft ze toe. “Uiteindelijk draaide niemand. De muziek klonk anders dan ik inoefende en ik zong de noten hoger dan hoe de muziek klonk. Dat en de stress was dus geen goede combinatie. Ik wou echt dat Laura Tesoro draaide om in haar team te geraken maar na de commentaren van de jury zou ik voor Sean D’Hondt gekozen hebben.”

“Volgend jaar doe ik gewoon opnieuw mee. Zonder stress hopelijk”, klinkt het vastberaden.