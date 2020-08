Rammelende riooldeksels nog steeds niet verholpen, bewoners steeds wanhopiger: “Ik denk aan verhuizen”

Grimbergen

Het verhaal van de rammelende riooldeksels in Grimbergen gaat nog steeds verder. De deksels lieten een jaar geleden voor het eerst van zich horen. Sinsdien klepperen ze steeds harder. Sterker nog: ondertussen zijn het er twee. Omwonenden vertelden hun verhaal in mei al in deze krant, waarna Agentschap Wonen en Verkeer een snelle oplossing beloofde. Die was echter van korte duur, de bewoners liggen nog steeds wakker door het nachtelijke lawaai. “We zijn blij wanneer we op vakantie kunnen. Alleen al om eens een paar nachten door te kunnen slapen!”, klinkt het.