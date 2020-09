Raad van State legt een bommetje onder Matexi-verkaveling Beigemveld in Grimbergen Margo Koekoekx

11 september 2020

18u40 1 Grimbergen De buurtbewoners rond Beigemveld in Grimbergen staan weer een stap verder in hun juridische strijd. Ze gaan in tegen de verkaveling van bijna 200 woningen en appartementen die projectontwikkelaar Matexi wil realiseren. “Met die verkaveling kunnen we leven. Maar niet op deze manier”, nuanceert buurtbewoner Gunther Deckers.

De Raad van State vernietigt het besluit van de gemeente Grimbergen met betrekking tot de wegenis van de verkaveling. Dit omdat de gemeenteraad onvoldoende rekening hield met de problematische aansluiting van de verkaveling op de bestaande wegen. Daarmee zijn er ook onmiddellijke gevolgen voor de onderliggende verkavelingsvergunning voor de eerste 82 woningen. Die eerste 82 woningen maken deel uit van fase 1: de realisatie van de Zuidkant.

Daar zijn de buurtbewoners heel tevreden mee. “Dat al het verkeer langs de kleine binnenbaantjes ontsloten wordt zien wij absoluut niet zitten. Kijk naar de Kruipstraat. De beperkte breedte en de afwezigheid van voet-en fietspad maakt het zeer onveilig”, zegt Diederik Tuypens. Deckers is het daar helemaal mee eens. “Die 200 woningen brengen zowat 400 voertuigen met zich mee. Dat is heel wat en een goed ontsluitingsplan is dus onontbeerlijk.” Zelf hebben ze dan ook een suggestie klaar. In de hoek raakt de meer dan 8 hectare grote site namelijk aan de Beigemsesteenweg. “Zoals de plannen nu op tafel liggen kwam een deel van de ontsluiting in de Keienberglaan terecht. Daar zijn nu al problemen aan het kruispunt tijdens de spits. Moesten ze de doorgang naar de Beigemsesteenweg echter kunnen realiseren, dat zouden wij fantastisch vinden!”

Ruimte, mobiliteit en groen

Daarnaast willen ze minder wooneenheden en meer groen. “Hoeveel wooneenheden wij dan wel zien zitten? Wij vinden het moeilijk om daar een cijfer op te kleven. We wachten op een goed voorstel van Matexi waar we ons in kunnen vinden. De toegevingen die ze tot nu toe deden waren minimaal”, zegt Deckers.

Burgemeester Selleslagh (Open Vld) ligt er niet wakker van: “Het ruimtelijk ordeningsplan blijft ongewijzigd. Wat de ontsluiting voor het verkeer betreft moeten er nieuwe voorstellen komen. Er is ook een auditeur mee bezig. Normaal gezien ziet het er goed uit.” Matexi startte al met het aanleggen van de riolering op eigen risico. Die werken liggen nu stil.

Betrokken schepen Bart Laeremans (Vernieuwing) heeft er een goed oog in dat het RUP inderdaad zou blijven. “Verder zijn er al lang vertrouwelijke gesprekken aan de gang. Wij hopen dan ook dat beide partijen, zowel de buurt als Matexi tot een globaal akkoord kunnen komen. Zo niet, komen de buurtbewoners waarschijnlijk met nieuwe procedures. Dan zitten we opnieuw in hetzelfde straatje.”