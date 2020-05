Puzzelen met containerklassen en een gemeentehuis dat in de weg staat: Grimbergen heeft nog wat werk voor de boeg tegen 1 september Margo Koekoekx

08 mei 2020

11u26 0 Grimbergen Grimbergs burgemeester Chris Selleslagh hoopt aan de start van de zomervakantie een containerklassenverhuis te organiseren. “We moeten investeren in de basisschool De Negensprong in de Borght. Eén van de gebouwen is gewoon versleten en we willen graag vier containerklassen en een sanitaire blok verhuizen.” Tegen 1 september moet ook een oplossing komen in basisschool ‘t Mierken in Beigem.

Het contract voor de vier containerklassen en de sanitaire blok die nu ter beschikking staan van school ‘t Villegastje in Strombeek-Bever loopt op 1 juli ten einde. Omdat er nu toch een nood blijkt aan containerklassen in basisschool De Negensprong zou de gemeente graag een verhuis van die containers realiseren. “Het zou ideaal zijn mochten ze die klassen op 1 september in gebruik kunnen nemen bij De Negensprong”, zegt Selleslagh.

‘t Mierken versus oud gemeentehuis

En dan komen we automatisch weer uit bij de nood aan (container)klassen in Beigem. De Beigemse raad, bestaande uit de lokale verenigingen, kreeg vorige week toelichting over wat het probleem net is met het oud gemeentehuis en waarom ze beslisten om dit af te breken. “Iedereen geeft toe dat het al lang verwaarloosd is en dat het niet meer te redden valt. De muren staan bol maar het lijstje is veel langer dan dat. Vooral de verenigingen hebben nood aan een nieuwe degelijke plek waar ze terecht kunnen. Dat het afgebroken moet worden is jammer en nu heerst pure nostalgie. Het verval is echter té ver gekomen. Nu is het te laat om het te redden”, verdedigt Selleslagh.

Expertise

“De vraag kwam om een nieuwe expertise te laten uitvoeren naar de fundering. Indien die nog goed blijkt zou de gevel misschien behouden kunnen blijven omdat stutting dan wel een optie is. Naar mijn inziens zal die fundering niet meer goed zijn maar of die expertise er komt gaan we laten stemmen op het college. Dat is niet aan mij om te beslissen”, aldus de burgemeester. Ook daar kwam al reactie op. Volgens sommige gemeenteraadsleden moet de afbraak van een gebouw op een gemeenteraad besproken worden. “Maar dat zijn dan diegenen die tijdens de vorige legislatuur zelf op het college beslisten om het hoekgebouw af te breken in plaats van op de gemeenteraad.”

Feit blijft wel dat er voor aangrenzende school ‘t Mierken nood is aan opnieuw vier klassen én een sanitaire blok. Zolang het oude gemeentehuis blijft staan is daar geen plek voor. Op de speelplaats kunnen ze namelijk niet staan. “Onder de speelplaats ligt een bufferbekken op amper een diepte van 40 centimeter: de containers kunnen hier hoe dan ook niet op geplaatst worden”, zegt Selleslagh. Hij hoopt ook voor die school een oplossing te kunnen bieden die klaar is voor september.