Protest tegen toekomstige Aldi op Vilvoordsesteenweg Margo Koekoekx

20 februari 2020

12u12 0 Grimbergen Supermarktketen Aldi wil een nieuw filiaal openen op de Vilvoordsesteenweg. Meer bepaald dicht bij het kruispunt met de Spaanse Lindebaan en de Driekastanjelaarstraat. Voor de tweede maal doet Aldi een poging om een filiaal in Grimbergen te openen. Maar dat stuit op protest van oppositiepartij Groen.

Het openbaar onderzoek hierover loopt af op 26 februari. Daarna is het aan het Schepencollege om advies te geven.

Vele Grimbergenaren zijn vragende partij voor een Aldi in Grimbergen maar de plaats die de keten koos is volgens velen niet ideaal. Bovendien reageert garage Metdenancxt die hier vandaag gevestigd is misnoegd: “Verhuizen? Stoppen? Wie spreekt daarvan? Hier hangt dan wel een aanvraag voor een omgevingsvergunning, maar mensen mogen op de openbare weg hangen wat ze willen.”

Groen zal dan ook aandringen dat het Schepencollege een negatief advies geeft voor de gevraagde omgevingsvergunning van Aldi op die plek. “Dat is een woonzone daar hoort zulke winkel niet thuis”, zegt Eddie Boelens. En daar hebben ze verschillende argumenten voor: “Het extra verkeer dat het met zich meebrengt is niet min. Zo’n 120 op- en afrij bewegingen van auto’s per uur brengen extra gevaar mee voor de fietsers die in volle vaart de berg af rijden. Verder is er een tekort aan plaats om een extra afslagstrook te voorzien zoals bij Delhaize het geval is. Zonder zo’n strook zou het heel wat opstopping met zich meebrengen. En dan heb je nog de bijkomende luchtvervuiling”, klinkt het bij Boelens.

Ze komen dan ook met een alternatief: “Groen stelt het gemeentebestuur voor om in het belang van de Grimbergenaar met ALDI NV te onderhandelen voor de keuze van een vestiging op het bedrijventerrein aan de Waardbeekdreef. Dat is een veel geschiktere plek.”