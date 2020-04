Protest tegen afbraak oud gemeentehuis Beigem Inwoonster schrijft open brief en lanceert Facebookgroep Margo Koekoekx

15 april 2020

16u04 0 Grimbergen Begin april maakte het gemeentebestuur van Grimbergen bekend dat het oud gemeentehuis van Beigem niet meer te redden valt. Dat bericht viel bij menig Beigemnaar zwaar op de maag. Zo kwam er al een open brief van inwoonster Lindsay Rinckhout, staat een petitie in de startschoenen en laat ook gemeenteraadslid Kirsten Hoefs (CD&V) weten erg geschrokken te zijn.

Zondag 9 februari richtte storm Ciara schade aan aan het voormalige gemeenthuis van Beigem. Toen huisden daar twee klassen van basisschool ‘t Mierken en enkele verenigingen. Intussen moesten er oplossingen gezocht worden om de veiligheid te garanderen. Vorige week liet het gemeentebestuur weten het gebouw te zullen slopen.

“Van dat bericht was ik wel geschrokken”, zegt Kirsten Hoefs (CD&V). “Dat is iets waar je in mijn ogen niet op zeven weken tijd over kan beslissen. Door het coronavirus is de gemeenteraad van maart afgeschaft, wat niet abnormaal is gezien de omstandigheden. In de wandelgangen hoor ik dat ze ook die van april zouden afschaffen. Maar dat zijn wel de gelegenheden om zulke dingen te bespreken.”

Advies: afbreken

Karlijne Van Bree (Vernieuwing), schepen voor Erfgoedbeleid, volgt het advies van de expert: “Daaruit konden we niets anders opmaken dan: het moet gesloopt worden. Ik heb de vraag gesteld om een gevel te behouden, maar dat blijkt geen optie. Zelf vind ik dat ook niet fijn en ik weet dat het veel sentimentele waarde heeft voor velen.”

Hoefs keek het verslag van de expert in en stelt vast dat het hoofdzakelijk over de achterbouw van het voormalige gemeentehuis gaat. “Dat is een ruimte van 90 vierkante meter en dat zou veel kosten voor wat het is om dat weer veilig en toegankelijk te maken. Alle begrip daarvoor. En de gevels van het hoofdgebouw zijn niet in goede staat, dat is geen nieuws. Maar dat oude mooie gebouw afbreken zonder overleg, dat kan ik niet aannemen. Ik ga dan ook vragen dat ze die beslissing intrekken.”

Herbestemming

Kirsten Hoefs hoopt vooral het gesprek richting andere mogelijke opties te starten. “Misschien kan het een herbestemming krijgen. Er moet ook een oplossing komen voor de vele verenigingen die er zitten. Denk aan stockage van het oudercomité, volksdansgroep Nele, een fotoclub, de raad voor Beigemse verenigingen en nog meer. Maar op zeven weken beslissen dat het niet meer te redden valt, dat kan toch niet?”

Intussen ontstond een groep op Facebook: Red het oud gemeentehuis van Beigem en naar verluidt is er een petitie op komst.