Project ‘SCC into Space’ Margo Koekoekx

11 september 2019

17u04 1 Grimbergen Het samenwerkingsproject van het Sint-Claracollege uit Arendonk en het VITO is vanaf nu te bewonderen in volkssterrenwacht MIRA te Grimbergen.

De leerlingen van het derde jaar STEM van het Sint-Claracollege in Arendonk gingen onder begeleiding van hun enthousiaste leerkrachten Maxim Sels en Tinne Waumans aan de slag en realiseerden zo het project ‘SCC into Space’. Het gaat om een ARS, een Augmented Reality Sandbox. Dit is een soort zandbak met een speciaal uitgekozen projector en een 3D camera. Dankzij speciale software krijgt het zand op elk moment de kleur van zijn eigen hoogte en kan je ook virtueel water toevoegen uit een virtuele wolk. het ziet er even speciaal uit als het klinkt en is zeker een bezoekje waard.

Vrijdag 13 september is er een voorstelling voor jong en oud. Het is de bedoeling om op een vlotte en kindvriendelijke manier een of ander onderwerp i.v.m. sterrenkunde of ruimtevaart voor te stellen. Duur: 60 minuten. Meer informatie omtrent het vaste programma vindt u op www.mira.be