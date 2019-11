Proefpaadjes voor het kerkhof van Humbeek Margo Koekoekx

04 november 2019

Grimbergen Gemeenten kampen maar al te vaak met onderhoudsproblemen op kerkhoven zoals modderpoelen bij graafwerken en dus investeert de gemeente Grimbergen 30.000 euro in een proefproject met speciaal, waterdoorlatend materiaal.

“Op kerkhoven heb je vaak het probleem van een zompige bodem en graspaadjes leveren modderpoelen op wanneer er een nieuw graf bijkomt. Zo moeten ze bijvoorbeeld eerst een lap gras verwijderen in het wandelpad om vervolgens de overledene bij te leggen in het bestaande familiegraf. Daarna moeten ze het gras terugplaatsen en gedurende de helft van het jaar levert dat modderpoelen op want dan groeit er geen gras”, klinkt het bij burgemeester Chris Selleslagh (open Vld).

Ze starten met het kerkhof in Humbeek. Daar worden de huidige paden vervangen door het nieuw materiaal. “Het kan wel enkel geplaatst worden bij temperaturen vanaf 12°C. De effectieve start zal bijgevolg voor de lente van 2020 zijn”, verklaart burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld).

De nieuwe paden moeten tien jaar onderhoudsvrij zijn. De gemeente trekt 30.000 euro uit voor dit proefproject. “Als het slaagt, zullen alle kerkhoven in Grimbergen van dit soort paden voorzien worden op één jaar tijd”, besluit Selleslagh.