Prinsenhof organiseert enige zomerschool in Grimbergen Margo Koekoekx

12 augustus 2020

In Grimbergen is momenteel één zomerschool aan de gang. 40 leerlingen van het Prinsenhof zijn sinds afgelopen maandag aanwezig om bij te leren. “We overwogen even om ons aanbod open te trekken voor andere scholen maar hebben slechts mensen om het twee weken te kunnen bolwerken. De nieuwe kindjes leren kennen op twee weken tijd lijkt ons ook niet ideaal. Nu kunnen we goed inspelen op de noden van de leerlingen die we kennen. Zo zijn ze helemaal klaar voor 1 september”, duidt directrice Elke Verlinden.

Basisschool Prinsenhof ontvangt nu 40 van hun 400 leerlingen. Gezien het eigen gebouw verhuurd is en er sportkampen plaatsvinden, wijken ze uit naar basisschool De Ankering aan de Verbrande Brug. De leerkrachten stelden een aanbod samen waarbij ze in de voormiddagen focussen op taal en rekenen. In de namiddag is het wat luchtiger en focussen ze onder andere op mediakundige doelen.