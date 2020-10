Positieve spreuken fleuren Grimbergse straten op

04 oktober 2020

16u41 0 Grimbergen Tijdens de tiendaagse van de geestelijke gezondheid fleuren positieve spreuken de Grimbergse straten op. Door het coronavirus hebben veel mensen meer last van onzekerheid, angst en stress. Daarom wil de gemeente geestelijke veerkracht meer in de kijker zetten.

Van 1 tot 10 oktober is het de tiendaagse van de geestelijke gezondheid. Grimbergen zet deze actieperiode extra in de kijker met leuke “Spreuken in het straatbeeld”. Het gemeentebestuur en het Sociaal Huis, werkten daarvoor samen met het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius, de organisatie voor beschut wonen De Raster en het centrum voor integratie van personen met een handicap Eigen Thuis.

Bewoners maakten een aantal spreuken die je op de ramen van verschillende lokale organisaties kan terugvinden. Enkele organisaties schreven ook zelf een spreuk op hun raam. Een 30-tal Grimbergse organisaties zetten zo de stap om het taboe over het praten over onze gevoelens te doorbreken. Daarnaast moeten de spreuken voorbijgangers vooral ontroeren of een goed gevoel geven.