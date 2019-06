Politiehond Pachaa versterkt rangen Grimbergs korps DBS

28 juni 2019

17u15 0 Grimbergen De politiezone Grimbergen heeft zopas een nieuwe rekruut verwelkomd. Geen agent maar een stoere politiehond, genaamd ‘Pachaa’.

Voor het eerst in jaren heeft de politie van Grimbergen opnieuw een hond in zijn rangen. “Onze herder behoort bij het interventieteam en zal heel frequent ingezet worden tijdens patrouilles en evenementen”, zegt korpschef Jurgen Braeckmans. “Vooral in het meer verstedelijkte gebied van Grimbergen zal hij worden gebruikt ter ondersteuning van controleacties. Het is voor alle duidelijkheid geen speur- of drugshond.”

De zoektocht naar een geschikte politiehond had wel wat voeten in de aarde. “Pachaa was al de vierde ‘kandidaat’, de andere drie vielen af bij de testen. Daarna volgde nog een opleiding van een jaar.”

Pachaa en zijn geleider, die de hond zelf heeft aangekocht, zullen geleidelijk aan meer en meer in het straatbeeld opduiken.