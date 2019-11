Politieagenten ingezet om veiligheid van overstekende kinderen te garanderen MKV

20 november 2019

Gemeentelijke basisschool ‘t Mierken krijgt bij aanvang en einde van de schooluren extra versterking. Sinds de werken in de Meerstraat is er veel en druk verkeer in de Beigemsesteenweg.

Gezien de basisschool daar een extra gevoelig punt is met veel kinderen en zwakke weggebruikers, gaf burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) opdracht om politieagenten in te zetten in de ochtend en bij afloop van de school. Zij moeten daar helpen bij de oversteekplaatsen en op die manier de veiligheid van iedereen waarborgen.