Politie schrijft 91 pv’s uit in acht dagen tijd SHVM

14 april 2020

15u55 1 Grimbergen De politiezone Grimbergen heeft in acht dagen tijd maar liefst 91 processen-verbaal uitgeschreven in het kader van de coronamaatregelen. Dat meldt de politiezone dinsdag. Paaszondag was goed voor een triest record met zo’n 22 pv’s. Dat brengt het totaal aantal uitgeschreven pv’s sinds de invoering van de coronamaatregelen op 121.

Opnieuw kon de lokale politie Grimbergen in haar gemeente mensen betrappen op het niet naleven van de coronamaatregelen. Op zaterdag 28 en zondag 29 maart deelde de politie 14 pv’s uit aan personen die de maatregelen niet naleefden. Nog geen vijf dagen later schreef de politie opnieuw 14 pv’s uit. Zondag 5 en maandag 6 april kwam het aantal neer op 32 pv’s.

Verder werden op donderdag 9 en vrijdag 10 april samen 18 pv’s uitgedeeld. De laatste controle van de politie vond plaats op Paaszondag. Toen werden in totaal 22 pv’s uitgedeeld, ondanks de verschillende waarschuwingen. Dat maakt dat in acht dagen tijd 91 pv’s werden uitgeschreven.

“De ene helft van het totale aantal gaat om het niet naleven van het samenscholingsverbod, de andere helft om niet-essentiële verplaatsingen”, zegt korpschef Jurgen Braeckmans. “Het is opmerkelijk hoe vaak we met recidivisten te maken krijgen. Maar we begrijpen de mensen ergens wel. Het is mooi weer en de periode duurt steeds langer. Toch moeten de maatregelen blijven gevolgd worden”, aldus Braeckmans.