Politie Grimbergen zet eerste stap richting groener wagenpark met nieuw hybride voertuig SHVM

21 januari 2020

18u57 0

Burgemeester van Grimbergen Chris Selleslagh heeft dinsdag officieel de autosleutels van een nieuw dienstvoertuig overhandigd aan de politiezone van Grimbergen. Dat meldt de lokale politie. “Politie Grimbergen kiest voor een milieuvriendelijke wagen”, laat ze weten. “Deze hybride auto zal gebruikt worden door het wijkteam. Het gemeentebestuur van Grimbergen keurde de aankoop van dit duurzaam voertuig goed. Op die manier zetten wij een eerste stap in de richting van een groener wagenpark.” De keuze voor de aankoop viel op een Golf GTI. “Vandaag de dag is het nog steeds moeilijk om een zware combi te vinden die ook milieuvriendelijk is”, klinkt het nog. “Maar het is zeker de bedoeling om ons wagenpark in de toekomst milieuvriendelijker te maken.”