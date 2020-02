Plastic bekers tijdens nieuwjaarsreceptie zorgen voor ophef MKV

03 februari 2020

15u34 0 Grimbergen Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht herbruikbare bekers te gebruiken op evenementen. Op enkele uitzonderingen na. Tot grote verwondering van velen was er op de nieuwjaarsreceptie van gemeente Grimbergen nog veel wegwerp plastic te zien.

De CD&V klopte bij de meerderheid aan voor uitleg. “Die bleek onschuldig. Ze vertelden dat ze nog een stock aan bekers hadden en die wouden opgebruiken. Ongebruikte bekers wegwerpen zou nog het toppunt van verspilling zijn. We vonden het wel jammer dat er van sorteren ook geen sprake was en alles gemengd in zakken kwam”, zegt Kirsten Hoefs van CD&V Grimbergen. “We vinden wel dat de gemeente zich echt moet inspannen om verenigingen herbruikbare bekers aan te bieden. Dat hoeft niet gratis te zijn want die bekers proper maken, stockeren en onderhouden kost ook geld. Maar men kan niet verwachten dat elke vereniging over budget beschikt om een eigen voorraad aan te leggen. Bovendien kan de gemeente 50% van de investeringen hierin recupereren via subsidies. Verenigingen kunnen dit niet.”

Schepen voor afvalbeleid Eric Nagels (Vernieuwing): “We wouden inderdaad onze stock nog wegwerken. We zijn aan het onderzoeken wat de noden zijn wat de bekers betreft. Welke bekers zijn nodig, hoeveel zijn er nodig, welk budget kunnen we daaraan besteden? Dat vraagt zijn tijd om dat te onderzoeken. Nu de regeling al van toepassing is, veronderstellen we dat er meer aanbieders op de markt zullen zijn, denk aan drankenleveranciers, biermerken, Interza,... wat zal leiden tot goedkopere aankoopprijzen en ruimere keuze.” Ze hopen de aankoop voor de zomervakantie te kunnen doen. Dan vinden er meer en meer evenementen plaats. De Kerstmarkt zien ze als de grootste uitdaging gezien het groot aantal bezoekers.

Maar wat op de receptie voor de bewoners gebeurde was blijkbaar toch niet in orde. Kirsten Hoefs: “Later hoorden we van OVAM echter dat overheden op evenementen geen wegwerpbekers, petflesjes of blikjes mogen aanbieden aan bezoekers. Wat gebeurde op de nieuwjaarsreceptie mocht dus niet.”

Humbeek Sas Events kocht al een speciale wasmachine aan om de bekers op een efficiënte manier proper te maken tijdens evenementen. Samen met enkele verenigingen kochten zij al een deel bekers aan die ze verhuren aan wie er nodig heeft. Ze waren voor het eerst in gebruik tijdens het driekoningen event.

Nieuwe wetgeving

De nieuwe regeling ging in op 1 januari. Dat wil zeggen dat nieuwjaarsfeestjes die later dan middernacht doorgingen ook al rekening moesten houden met de nieuwe regels.

OVAM is duidelijk: “Kiest een organisator -geldt niet voor overheden- er toch voor om wegwerprecipiënten aan te bieden, dan moet hij die materialenstroom voor 90 procent (en vanaf 2022 voor 95 procent) opnieuw inzamelen – de bewijslast ligt bij de organisator.”