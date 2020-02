Petitie tegen heropening waterpijpbar Lavilla MKV

04 februari 2020

20u05 0 Grimbergen Buurtbewoners roepen op om een petitie te tekenen tegen de heropening van Lavilla op de Boechoutlaan in Strombeek-Bever . “Vorig jaar hebben de zaakvoerders hun zaak geopend nog voor het verkrijgen van een vergunning. Bovendien ligt deze zaak zich in ‘parkgebied’ volgens ruimtelijke ordening”, staat te lezen in hun motivatie. Ondertussen tekenden al 173 mensen de petitie.

Vorig jaar in april opende Lavilla, een lounge- en waterpijpbar de deuren. Na amper een week moesten ze hun zaak al sluiten. Daar waren verschillende redenen voor licht burgemeester Selleslagh toe: “De vergunning was nog niet toegekend, de bovenverdieping was in gebruik terwijl die niet in orde was en er waren te weinig parkeerplaatsen. Er loopt een openbaar onderzoek tot 12 februari, daarna wordt een beslissing genomen.”

Bij de start van de zaak vorig jaar was er sprake van zware overlast voor de omwonenden. Ze hebben het dan over de nachtelijke openingsuren. De zaak was namelijk van 16u in de namiddag tot 4u ‘s nachts open. En de buurtbewoners hebben zo hun bedenkingen bij de reputatie van een ‘Tea Room’ / Lounge bar / Sisha bar / Restaurant. “Voor een dergelijke zaak is er wat ons betreft geen plaats in onze gemeente”, schrijven ze.