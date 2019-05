Paters krijgen groen licht: eind 2020 opnieuw écht Grimbergs bier Paters halen inspiratie voor nieuw gerstenat uit boeken uit twaalfde eeuw Robby Dierickx

21 mei 2019

14u31 0 Grimbergen Het schepencollege van Grimbergen heeft maandagavond het licht op groen gezet voor de bouw van de microbrouwerij in de zopas gesloten feestzaal Fenikshof. Goed nieuws voor de paters van de Norbertijnenabdij, want zij willen vanaf eind 2020 opnieuw echt Grimbergs bier brouwen. Hun inspiratie halen ze uit boeken die dateren uit de twaalfde eeuw.

Het was al jaren een droom van de paters van Grimbergen om weer bier te brouwen op de abdijsite en nu komt het hele project plots in een stroomversnelling terecht. Twee weken geleden ging de nabijgelegen feestzaal Fenikshof dicht en nu zet de gemeente het licht op groen om er een microbrouwerij in onder te brengen. Het is in die brouwerij dat er – ruim 225 jaar nadat er voor het laatst bier gebrouwen werd – opnieuw gerstenat zal vloeien. Het huidige ‘Grimbergen’-bier wordt immers door Alken-Maes in het Limburgse Alken geproduceerd. Voor het buitenland zorgt de Carlsberg Group dan weer voor de productie. Grimbergen wordt verdeeld in 37 landen.

Voor onze toekomstige bieren halen we inspiratie uit boeken die uit de twaalfde eeuw dateren. We ontdekten de ingrediëntenlijsten voor bier dat in de vorige eeuwen werd gebrouwen, de gebruikte hop, de soorten vaten en flessen Pater Karel Stautmans

Eigen bier tegen eind 2020

Maar nu gaan de paters dus opnieuw zelf aan het brouwen. In september start een aannemer met het strippen van de feestzaal, waarna de microbrouwerij er in opgebouwd zal worden. “Tegen eind 2020 willen we ons eerste eigen biertje op de markt brengen”, zegt pater Karel Stautemas, de subprior van de abdij die zal instaan voor de realisatie en de exploitatie van de brouwerij. “Het is de bedoeling om verschillende soorten bieren te produceren, zij het zeer kleinschalig. Per jaar zullen we ‘slechts’ 10.000 hectoliter brouwen. Ter vergelijking: Westmalle produceert jaarlijks 120.000 hectoliter, Orval 72.000. We gaan onze biertjes dus in eerste instantie lokaal verdelen en willen geen concurrentie aangaan met de andere Grimbergen-bieren. In de brouwerij zullen – behalve ikzelf – vijf à tien mensen tewerkgesteld worden.”

Tijdens een lanceringsmoment dinsdagmiddag werd de Grimbergen Triple D’Abbaye voorgesteld. Het gaat om een nieuw bier in beperkte oplage en geldt als voorbeeld van een biertype dat de nieuwe brouwerij zal aanbieden. “Het bier rijpte vijf maanden in whiskyvaten, een techniek die vergelijkbaar is met de manier waarop het bier in de jaren 1500 gebrouwen werd”, aldus nog pater Karel, die de komende maanden een brouwopleiding zal volgen. “Voor onze toekomstige bieren halen we inspiratie uit boeken die uit de twaalfde eeuw dateren. We brachten uren door met het doorbladeren van de boeken - die in het Latijn en het Oudnederlands zijn geschreven - en ontdekten zo de ingrediëntenlijsten voor bier dat in de vorige eeuwen werd gebrouwen, de gebruikte hop, de soorten vaten en flessen en zelfs een lijst van de eigenlijke bieren die eeuwen geleden werden geproduceerd. We voegen nu deze kennis toe aan ons brouwerfgoed. Op de site werd een hopveld met zowat 180 hopplanten aangeplant. Die hop zal mee gebruikt worden voor onze nieuwe bieren.”

Toeristische boost

Grimbergs burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) is tevreden dat er opnieuw écht bier uit zijn gemeente op de markt gebracht wordt. “Dit zal onze gemeente ongetwijfeld een toeristische boost geven”, klinkt het. “Heel wat buitenlanders zullen de brouwerij willen bezoeken. Ik ben dan ook bijzonder fier dat we na 225 jaar opnieuw over echt Grimbergs bier kunnen beschikken.”